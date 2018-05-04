ПСЖ в гостях не сумел обыграть "Амьен"

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ПСЖ в гостях не сумел обыграть "Амьен"

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Амьеном" со счётом 2:2.

"Амьен" – ПСЖ - 2:2

Голы: Кавани, 26 - 0:1, Конате, 47 - 1:1, Нкунку, 64 - 1:2, Конате, 80 - 2:2.

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Авелар, Сиссоко, Аденон, Манзала (Бодмер, 81), Зунгу, Монкондюи (Фофана, 74), Какута, Корнетт (Гакпе, 66), Конате.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Менье, Кимпембе, Нкунку (Мбаппе, 84), Мотта (Рабьо, 78), Ди Мария, Ло Чельсо, Пасторе, Кавани.

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