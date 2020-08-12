ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов ПСЖ одолел "Аталанту".
Парижане вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико".
"Аталанта" - ПСЖ 1:2
Голы: Пашалич, 26 - 1:0, Маркиньос, 90 - 1:1, Шупо-Мотинг, 90 - 1:2
"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Кастань, 82), Толои, Кальдара, Хатебур, Гомес (Малиновский, 59), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Гимшити (Паломино, 60), Сапата (Да Рива, 82).
ПСЖ: Навас (Рико, 79), Керер, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Гуйе (Паредес, 72), Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Кимпембе, Неймар, Икарди (Шупо-Мотинг, 79).
Читайте также: "Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы
-
Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта
-
Голкипер "Спартака" Максименко назвал клуб, в который он никогда не перейдет
-
ПСЖ теряет Кейлора Наваса
-
Агент Жамалетдинова раскрыл детали перехода игрока в "Уфу"
-
ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
1
ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Урал" подпишет экс-игрока сборной России
-
"Краснодар" нацелился на Зотова
-
Нагельсманн о составе на матч с "Атлетико": "Кто съест три куска хлеба с нутеллой, окажется на скамейке"
-
"Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды
-
"Уфа" подписала Жамалетдинова
-
Заа намерен перейти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов
-
РПЛ назначила арбитров на матчи 2-го тура
-
Глава РПЛ оценил решение Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата
-
Неймар и Икарди в стартовом составе ПСЖ на матч против "Аталанты"
-
"Саутгемптон" подписал трансферную цель "МЮ" и "Реала"
-
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи
-
Де Лигт перенес операцию на плече
-
Федерация регби России приглашает "Спартак" на свои соревнования
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4