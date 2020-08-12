ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

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ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов ПСЖ одолел "Аталанту".

Парижане вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико".

"Аталанта" - ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 26 - 1:0, Маркиньос, 90 - 1:1, Шупо-Мотинг, 90 - 1:2

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Кастань, 82), Толои, Кальдара, Хатебур, Гомес (Малиновский, 59), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Гимшити (Паломино, 60), Сапата (Да Рива, 82).

ПСЖ: Навас (Рико, 79), Керер, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Гуйе (Паредес, 72), Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Кимпембе, Неймар, Икарди (Шупо-Мотинг, 79).

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