ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"
ПСЖ в домашнем матче 1/4 финала Кубка лиги разгромил "Сент-Этьен".
Хет-трик в составе победителей оформил Мауро Икарди, по голу забили Неймар и Кильян Мбаппе.
В параллельном матче "Лилль" дома обыграл "Амьен".
"Лилль" - "Амьен" - 2:0 (0:0)
Голы: Араужу, 50 - 1:0, Осимен, 58 - 2:0.
"Лилль": Лео Жардим, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре (Реми, 64), Ренату Санчеш (Шека, 80), Сумаре, Бамба (Мандава, 89), Осимен, Араужу.
"Амьен": Дрейер, Шеджу, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Калабрези, 75), Зунгу, Гнаоре, Конате, Мендоса (Годдос, 70), Диабате (Блен, 59)
ПСЖ - "Сент-Этьен" - 6:1 (3:0)
Голы: Икарди, 2 - 1:0, Неймар, 39 - 2:0, Мулен, 44 (в свои ворота) - 3:0, Икарди, 49 - 4:0, Икарди, 57 - 5:0, Мбаппе, 67 - 6:0, Кабай, 71 - 6:1.
ПСЖ: Рико, Менье, Бернат, Маркиньюс, Керер, Гей, Верратти (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе.
"Сент-Этьен": Мулен, Дебюши, Перрен, Трауко, Фофана, Кабай, Хазри (Инджай Коррея, 61), Диуссе (Колодзейчак, 34), Камара, Онора, Ривера (Аби, 46).
Читайте также: Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов| http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 января
-
Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере
-
"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"
-
Черышев прокомментировал поражение от "Реала"
-
Паоло Даль Пино стал новым президентом Серии А
-
1
"Реал" не проигрывает 15 матчей подряд. Это лучшая серия с 2017 года
-
Хавбек "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает Чичарито на замену Ибрагимовичу
-
3
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя
-
"Бешикташ" интересуется Робертом Маком
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
"Челси" хочет купить форварда "Метца" Диалло за 20 млн евро
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона
-
Защитник "МЮ" Магуайр из-за травмы бедра может выбыть на долгий срок
-
Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании
-
Маркизио: "Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12