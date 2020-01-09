ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"

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ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"

ПСЖ в домашнем матче 1/4 финала Кубка лиги разгромил "Сент-Этьен".

Хет-трик в составе победителей оформил Мауро Икарди, по голу забили Неймар и Кильян Мбаппе.

В параллельном матче "Лилль" дома обыграл "Амьен".

"Лилль" - "Амьен" - 2:0 (0:0)

Голы: Араужу, 50 - 1:0, Осимен, 58 - 2:0.

"Лилль": Лео Жардим, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре (Реми, 64), Ренату Санчеш (Шека, 80), Сумаре, Бамба (Мандава, 89), Осимен, Араужу.

"Амьен": Дрейер, Шеджу, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Калабрези, 75), Зунгу, Гнаоре, Конате, Мендоса (Годдос, 70), Диабате (Блен, 59)

ПСЖ - "Сент-Этьен" - 6:1 (3:0)

Голы: Икарди, 2 - 1:0, Неймар, 39 - 2:0, Мулен, 44 (в свои ворота) - 3:0, Икарди, 49 - 4:0, Икарди, 57 - 5:0, Мбаппе, 67 - 6:0, Кабай, 71 - 6:1.

ПСЖ: Рико, Менье, Бернат, Маркиньюс, Керер, Гей, Верратти (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе.

"Сент-Этьен": Мулен, Дебюши, Перрен, Трауко, Фофана, Кабай, Хазри (Инджай Коррея, 61), Диуссе (Колодзейчак, 34), Камара, Онора, Ривера (Аби, 46).

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