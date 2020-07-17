ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

ПСЖ разгромил "Васланд Беверен" в товарищеском матче. Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.

В составе победителей отметились Неймар, Мауро Икарди, Кильян Мбаппе, Эрик-Максим Шупо-Мотинг (дважды) и Лоик Мбе Со. Счет был открыт благодаря автоголу.

ПСЖ - "Васланд-Беверен" - 7:0

Голы: Вукотич, 21 (в свои ворота) - 1:0, Неймар, 28 (с пенальти) - 2:0, Икарди, 47 - 3:0, Мбаппе, 60 - 4:0, Шупо-Мотинг, 65 - 5:0, Шупо-Мотинг, 66 - 6:0, Мбе Со, 93 - 7:0.

ПСЖ был признан чемпионом Франции досрочно из-за пандемии коронавируса.

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