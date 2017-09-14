ПСЖ в очередной раз обставил "Барселону"

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ПСЖ в очередной раз обставил "Барселону"Французский ПСЖ в очередной раз обставил каталонскую "Барселону", подписав контракт с ее юным талантом Кайсом Руизом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане заключили с 15-летним полузащитником до лета 2020-го года. Профессиональный же контракт с дарованием будет подписан "красно-синими" уже в следующем году, когда игроку исполнится 16 лет.

Напомним, ПСЖ установил самые высокие цены на билеты на матчи Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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