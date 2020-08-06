ПСЖ в преддверии матча с "Аталантой" минимально обыграл "Сошо"

ПСЖ провёл товарищеский матч с представителем второй французской лиги "Сошо".

Эта игра стала последней репетицией для парижан в преддверии четвертьфинального поединка Лиги Чемпионов с "Аталантой".

Столичная команда победила со счётом 1:0 благодаря голу Эрика Шупо-Мотинга. Экс-полузащитник "Зенита" Леандро Паредес на 28-й минуте не реализовал пенальти.

ПСЖ - "Сошо" - 1:0

Гол: Шупо-Мотинг, 15 - 1:0.

Напомним, что матч ПСЖ - "Аталанта" запланирован на 12 августа.

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