ПСЖ в преддверии матча с "Аталантой" минимально обыграл "Сошо"
ПСЖ провёл товарищеский матч с представителем второй французской лиги "Сошо".
Эта игра стала последней репетицией для парижан в преддверии четвертьфинального поединка Лиги Чемпионов с "Аталантой".
Столичная команда победила со счётом 1:0 благодаря голу Эрика Шупо-Мотинга. Экс-полузащитник "Зенита" Леандро Паредес на 28-й минуте не реализовал пенальти.
ПСЖ - "Сошо" - 1:0
Гол: Шупо-Мотинг, 15 - 1:0.
Напомним, что матч ПСЖ - "Аталанта" запланирован на 12 августа.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13