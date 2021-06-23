"ПСЖ" в пятницу хочет объявить о подписании Доннаруммы

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"ПСЖ" в пятницу хочет объявить о подписании ДоннаруммыФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает журналсит-инсайдер Фабрицио Романо, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма уже на этой неделе будет официально представлен в качестве игрока "ПСЖ".

По информации источника, парижане намерены объявить о трансфере итальянца уже в эту пятницу.

Напомним, что Доннарумма уже прошел медосмотр для парижского гранда в одной из клиник Рима.

В прошедшем сезоне Доннарумма сыграл 48 матчей за "Милан" во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль. 

Напомним, что голкипер переходит в "ПСЖ" на правах свободного агента.

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