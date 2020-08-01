ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги
В финальном матче Кубка французской лиги ПСЖ в серии пенальти одолел "Лион".
Отметим, что парижане являются рекордсменами по победам в турнире, выиграв трофей девять раз.
ПСЖ - "Лион" 0:0, по пенальти - 6:5
ПСЖ: Навас, Баккер, Тиаго Силва (Паредес, 90), Курзава (Керер, 70), Маркиньос (Диалло, 114), Гуйе (Эррера, 58), Верратти, Ди Мария, Кимпембе, Неймар, Икарди (Сарабия, 58).
"Лион": Антони Лопеш, Марсал, Марсело (Андерсен, 81), Денайер, Дюбуа (Рафаэл, 86), Ауар, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 65), Какре, Корне, Депай (Токо-Экамби, 80), Дембеле (Траоре, 80).
Удаление: Рафаэл (119).
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|Реймс
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13