ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

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ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

В финальном матче Кубка французской лиги ПСЖ в серии пенальти одолел "Лион".

Отметим, что парижане являются рекордсменами по победам в турнире, выиграв трофей девять раз.

ПСЖ - "Лион" 0:0, по пенальти - 6:5

ПСЖ: Навас, Баккер, Тиаго Силва (Паредес, 90), Курзава (Керер, 70), Маркиньос (Диалло, 114), Гуйе (Эррера, 58), Верратти, Ди Мария, Кимпембе, Неймар, Икарди (Сарабия, 58).

"Лион": Антони Лопеш, Марсал, Марсело (Андерсен, 81), Денайер, Дюбуа (Рафаэл, 86), Ауар, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 65), Какре, Корне, Депай (Токо-Экамби, 80), Дембеле (Траоре, 80).

Удаление: Рафаэл (119).

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