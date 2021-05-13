ПСЖ в серии пенальти одолел "Монпелье" и вышел в финал Кубка Франции
Фото: twitter.com/psg_inside
ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, обыграв в серии пенальти "Монпелье".
Основное время полуфинальной игры завершилось со счетом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане.
Соперник ПСЖ по финалу определится в матче между "Рюмийи-Вальер" и "Монако".
"Монпелье" - ПСЖ 2:2, по пенальти - 5:6
Голы: Мбаппе, 10 - 0:1, Лаборд, 45 - 1:1, Мбаппе, 50 - 1:2, Делор, 83 - 2:2
"Монпелье": Берто, Илтон, Ристич, Конгре, Суке (Мавидиди, 46), Самбия, Ферри (Ле Таллек, 68), Молле (Долли, 86), Саванье, Лаборд, Делор.
ПСЖ: Навас, Диалло, Флоренци (Неймар, 86), Баккер, Маркиньос, Паредес, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Рафинья (Дракслер, 72), Сарабия (Ди Мария, 73), Икарди, Мбаппе (Кин, 82).
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|Команда
|М
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
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|Ницца
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13