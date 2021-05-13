ПСЖ в серии пенальти одолел "Монпелье" и вышел в финал Кубка Франции

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ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, обыграв в серии пенальти "Монпелье".

Основное время полуфинальной игры завершилось со счетом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане.

Соперник ПСЖ по финалу определится в матче между "Рюмийи-Вальер" и "Монако".

"Монпелье" - ПСЖ 2:2, по пенальти - 5:6

Голы: Мбаппе, 10 - 0:1, Лаборд, 45 - 1:1, Мбаппе, 50 - 1:2, Делор, 83 - 2:2

"Монпелье": Берто, Илтон, Ристич, Конгре, Суке (Мавидиди, 46), Самбия, Ферри (Ле Таллек, 68), Молле (Долли, 86), Саванье, Лаборд, Делор.

ПСЖ: Навас, Диалло, Флоренци (Неймар, 86), Баккер, Маркиньос, Паредес, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Рафинья (Дракслер, 72), Сарабия (Ди Мария, 73), Икарди, Мбаппе (Кин, 82).

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