ПСЖ в шаге от подписания аргентинского хавбека

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ПСЖ в шаге от подписания аргентинского хавбека

ПСЖ в шаге от подписания атакующего полузащитника "Ди Си Юнайтед" Лусиано Акосты, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сегодня, 31 января, 24-летний футболист подпишет контракт с парижанами. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

По всей видимости, аргентинец стал альтернативным вариантом после провала в переговорах по вингеру "Челси" Виллиану.

Акоста выступал за "Ди Си Юнайтед" с 2016 года, сыграл 103 матча, забил 19 голов и сделал 27 ассистов.

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