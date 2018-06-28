ПСЖ в течение ближайшего года должен будет продать игроков минимум на 100 миллионов евро

Чтобы избежать наказания за несоответствие правилам финансового Fair Play, ПСЖ в течение ближайшего года должен будет продать своих игроков минимум на 100 миллионов евро.

Так, по сведениям FootMercato, парижане все еще находятся под пристальным контролем со стороны УЕФА из-за своих громких трансферов Неймара и Килиана Мбаппе. Поэтому клубу придется уделять большое внимание своим действиям на трансферном рынке. Так, по состоянию на сегодняшний день, чтобы действовать в соответствии с правилами чемпион Франции до 1-го июня 2019-го года должен будет выручить с продажи своих игроков сумму в размере не менее 100 миллионов евро. Соответственно новые возможные приобретения клуба эту сумму будут автоматически увеличивать.

Напомним, Верратти рассматривает два варианта своего ухода из ПСЖ. | soccernews.ru