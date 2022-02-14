ПСЖ в январе хотел подписать Обамеянга в обмен на своего форварда. "Арсенал" отказал

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ПСЖ в январе хотел подписать Обамеянга в обмен на своего форварда. "Арсенал" отказал

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

В прошедшее январское трансферное окно "Пари Сен-Жермен" хотел подписать нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в обмен на своего форварда Мауро Икарди, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, парижане предложили "канонирам" обмен, однако получили отказ.

Напомним, что "Арсенал" в последние минуты трансферного окна расторг контракт с Обамеянгом, после чего тот подписал соглашение с "Барселоной", в составе которой уже успел два раза выйти на замену в матчах с "Атлетико" и "Эспаньолом".

Икарди в нынешнем сезоне сыграл 19 матчах Лиги 1 за ПСЖ, в которых забил 4 гола.

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