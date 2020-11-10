ПСЖ ведет переговоры о продлении контрактов с лидерами команды

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ПСЖ ведет переговоры о продлении контрактов с лидерами команды

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо рассказал о ходе переговоров о продлении контрактов с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе, а также полузащитником Анхелем Ди Марией.

"Мы ведем переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией. Как вы знаете, у нас возникли убытки из-за коронавируса, это сложное время. Но мы общаемся с Мбаппе и Неймаром", – приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что контракт 31-летнего Ди Марии истекает летом 2021 года. Соглашения 28-летнего Неймара и 21-летнего Мбаппе истекают летом 2022 года.

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