ПСЖ ведёт переговоры о трансфере Доннаруммы

ПСЖ хочет усилиться вратарём "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 20-летнего футболиста.

"Россонери" оценивают своего воспитанника в 50 миллионов евро. Парижане, в свою очередь, хотят сбить цену и могут включить в сделку Альфонса Ареоля.

В минувшем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 39 матчей и пропустил 32 гола.

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