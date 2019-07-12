ПСЖ ведёт переговоры о трансфере "нового Пирло"

ПСЖ работает над трансфером полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже наладил диалог с агентом 19-летнего футболиста.

За итальянского хавбека французскому гранду придётся заплатить не менее 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Тонали называют последователем легендарного Андреа Пирло. Также его сравнивают с нынешним игроком ПСЖ Марко Верратти.

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