ПСЖ ведёт переговоры о трансфере "нового Пирло"

Теги псжбрешиясандро тоналитрансферы

ПСЖ ведёт переговоры о трансфере "нового Пирло"

ПСЖ работает над трансфером полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже наладил диалог с агентом 19-летнего футболиста.

За итальянского хавбека французскому гранду придётся заплатить не менее 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Тонали называют последователем легендарного Андреа Пирло. Также его сравнивают с нынешним игроком ПСЖ Марко Верратти.

Не пропустите: ПСЖ объявил об уходе Мотты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Его хотели подписать "Зенит" и "Спартак", но посчитали трансфер рискованным. А потом Эвертон стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2019

Его хотели подписать "Зенит" и "Спартак", но посчитали трансфер рискованным. А потом Эвертон стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2019

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов