ПСЖ ведёт переговоры об аренде полузащитника "Тоттенхэма"
Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли может продолжить карьеру во Франции, сообщает RMC Sport.
По информации источника, ПСЖ пытается договориться об аренде звёздного англичанина до конца сезона.
Ранее СМИ писали, что у 24-летнего футболиста конфликт с главным тренером "шпор" Жозе Моуринью, из-за чего он может сменить команду до закрытия трансферного окна.
Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 224 матча, забил 62 гола и сделал 55 ассистов. Его рыночная стоимость - 64 миллиона евро.
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