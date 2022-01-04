ПСЖ ведет переговоры с Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" намерен подписать французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, представители парижского клуба ведут активные переговоры с агентом футболиста Мусса Сиссоко. ПСЖ намерен подписать форварда летом, когда у него завершится контракт с "Барселоной". Таким образом, парижане могут заполучить игрока бесплатно.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Гранада
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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