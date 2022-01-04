ПСЖ ведет переговоры с Дембеле

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ПСЖ ведет переговоры с Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" намерен подписать французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, представители парижского клуба ведут активные переговоры с агентом футболиста Мусса Сиссоко. ПСЖ намерен подписать форварда летом, когда у него завершится контракт с "Барселоной". Таким образом, парижане могут заполучить игрока бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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