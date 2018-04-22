ПСЖ ведет переговоры с Райолой по двум его клиентам

Теги псжмино райолаполь погбаджанлуиджи доннарумма

ПСЖ ведет переговоры с Райолой по двум его клиентам

ПСЖ связался с Мино Райолой касательно двух его клиентов.

Как сообщает Corriere dello Sport, речь идет о голкипере "Милана" Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.

Читайте также: ПСЖ должен продать одного из игроков до 30 июня. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ницца 34 50
6 Сент-Этьен 34 49
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 34 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
Полная таблица

топ-5 тегов