ПСЖ ведет переговоры с Райолой по двум его клиентам

ПСЖ связался с Мино Райолой касательно двух его клиентов.

Как сообщает Corriere dello Sport, речь идет о голкипере "Милана" Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.

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