ПСЖ ведёт переговоры с Райолой по трансферу Доннаруммы

ПСЖ не оставляет попыток купить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, спортивный директор парижан Антеру Энрике несколько дней назад провёл встречу с агентом 18-летнего стража ворот Мино Райолой. Стороны обсуждали возможный переход юного итальянца в французский клуб.

В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 28 матчей, в которых пропустил 31 гол.

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