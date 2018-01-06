ПСЖ ведёт переговоры с Райолой по трансферу Доннаруммы
ПСЖ не оставляет попыток купить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, спортивный директор парижан Антеру Энрике несколько дней назад провёл встречу с агентом 18-летнего стража ворот Мино Райолой. Стороны обсуждали возможный переход юного итальянца в французский клуб.
В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 28 матчей, в которых пропустил 31 гол.
Не пропустите: Буффон: "Переход Доннаруммы в "Ювентус" не будет ошибкой". | http://soccernews.ru
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