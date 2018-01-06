ПСЖ ведёт переговоры с Райолой по трансферу Доннаруммы

Теги псжджанлуиджи доннаруммамиланмино райола

ПСЖ ведёт переговоры с Райолой по трансферу Доннаруммы

ПСЖ не оставляет попыток купить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, спортивный директор парижан Антеру Энрике несколько дней назад провёл встречу с агентом 18-летнего стража ворот Мино Райолой. Стороны обсуждали возможный переход юного итальянца в французский клуб.

В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 28 матчей, в которых пропустил 31 гол.

Не пропустите: Буффон: "Переход Доннаруммы в "Ювентус" не будет ошибкой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов