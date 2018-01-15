ПСЖ ведет переговоры с тремя кандидатами на замену Эмери

Французский ПСЖ ведет переговоры с тремя кандидатами на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил бывший скаут Джонатан Бейлин . В частности, он рассказал: " Унай Эмери по-прежнему остается тренером ПСЖ. Однако парижане ведут переговоры с Антонио Конте, Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри. В клубе все об этом знают, в среде агентов тоже. Симеоне, похоже, не заинтересован в этой работе, а Конте является фаворитом ".