ПСЖ ведет переговоры с тремя кандидатами на замену Эмери

Теги псжунаи эмеридиего симеонемассимилиано аллегриантонио конте

ПСЖ ведет переговоры с тремя кандидатами на замену ЭмериФранцузский ПСЖ ведет переговоры с тремя кандидатами на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил бывший скаут Джонатан Бейлин. В частности, он рассказал: "Унай Эмери по-прежнему остается тренером ПСЖ. Однако парижане ведут переговоры с Антонио Конте, Диего Симеоне и Массимилиано АллегриВ клубе все об этом знают, в среде агентов тоже. Симеоне, похоже, не заинтересован в этой работе, а Конте является фаворитом".

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