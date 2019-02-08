ПСЖ вернулся к кандидатуре Нголо Канте
ПСЖ вернулся к кандидатуре полузащитника лондонского "Челси" Нголо Канте, сообщает Le10 Sport.
По информации источника, парижане намерены предпринять попытки купить 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
В минувшее межсезонье ПСЖ уже пытался заполучить звёздного хавбека, однако тогда переговоры не увенчались успехом.
"Челси" купил Канте в июле 2016 года. С тех пор игрок провёл за "синих" 121 матч, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость француза оценивается в 100 миллионов евро.
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