ПСЖ вернулся к кандидатуре Нголо Канте

Теги челсипсжн'голо кантетрансферы

ПСЖ вернулся к кандидатуре Нголо Канте

ПСЖ вернулся к кандидатуре полузащитника лондонского "Челси" Нголо Канте, сообщает Le10 Sport.

По информации источника, парижане намерены предпринять попытки купить 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

В минувшее межсезонье ПСЖ уже пытался заполучить звёздного хавбека, однако тогда переговоры не увенчались успехом.

"Челси" купил Канте в июле 2016 года. С тех пор игрок провёл за "синих" 121 матч, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость француза оценивается в 100 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ готовит 200 миллионов евро на двух футболистов "Наполи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)

Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов