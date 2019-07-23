ПСЖ включил Неймара в состав на предсезонный тур

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар включен в состав команды на предсезонный тур, который пройдет в Китае, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что форвард стремится покинуть парижский клуб. Приоритетом для форварда является переход в его бывший клуб "Барселону". При этом он также готов рассмотреть варианты с переходом в "Реал", "Ювентус", "Баварию" и "Манчестер Юнайтед".

ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара, но только за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Не пропустите: "Ювентус" предложит за Неймара двух игроков с доплатой. | http://soccernews.ru