ПСЖ включил Неймара в состав на предсезонный тур
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар включен в состав команды на предсезонный тур, который пройдет в Китае, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что форвард стремится покинуть парижский клуб. Приоритетом для форварда является переход в его бывший клуб "Барселону". При этом он также готов рассмотреть варианты с переходом в "Реал", "Ювентус", "Баварию" и "Манчестер Юнайтед".
ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара, но только за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.
Не пропустите: "Ювентус" предложит за Неймара двух игроков с доплатой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак"
-
"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче. Гризманн и де Йонг сыграли по тайму
-
Трансфер Перейро в "Спартак" на грани срыва из-за агента игрока
-
Зидан выгоняет Бэйла из "Реала" из-за Погба
-
Птенцы Фрэнки. Кто из молодёжи "Челси" будет пользоваться доверием нового тренера
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 75 миллионов евро за хавбека сборной Сербии
-
"Спартаку" засчитали техническое поражение в матче 1-го тура молодежного первенства России
-
Матч ЦСКА - "Локомотив" рассудит Безбородов
-
Конте высказался о возможном возвращении в "Ювентус"
-
"Фламенго" объявил о переходе Филипе Луиса
-
1
ПСЖ включил Неймара в состав на предсезонный тур
-
1
"Ньюкасл" готов побить трансферный рекорд клуба ради форварда "Хоффенхайма"
-
"Наполи" отказался от покупки Хамеса
-
Гризманн высказался о своем дебюте за "Барселону"
-
2
"Спартак" продал Ханни в "Аль-Гарафу" намного дешевле 8 миллионов евро
-
Тренер "Ювентуса" рассказал, что он ждет от Роналду
-
"Зенит" нацелился на молодого белорусского защитника
-
Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак"
-
Андре Силва прошел медобследование в "Монако"
-
Официально: Гацкан - игрок "Крыльев Советов"
-
"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче. Гризманн и де Йонг сыграли по тайму
-
"Севилья" объявила о подписании сербского хавбека
-
"Крылья Советов" анонсировали подписание Гацкана
-
Ломовицкий близок к уходу из "Спартака"
-
1
В СМИ попало видео с инцидентом после матча "Ростов" - "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27