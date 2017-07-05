ПСЖ включил в зал славы клуба Роналдиньо, Ибрагимовича, Веа и Бекхэма

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ПСЖ включил в зал славы клуба Роналдиньо, Ибрагимовича, Веа и Бекхэма

ПСЖ объявил о создании клубного Зала славы, в который попали 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

В него вошли: Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Рональдиньо, Джей-Джей Окоча, Джордж Веа, Давид Жинола, Рикардо Гомес, Валдо Фильо, Раи, Бернар Лама, Доминик Рошто, Луис Фернандес, Сафет Сушич, Карлос Бьянки, Жан-Марк Пилорже, Мустафа Далеб, Жан-Пьер Дольяни, Жан Джоркаефф, Доминик Батеней и Педру Паулета.

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