ПСЖ включил в зал славы клуба Роналдиньо, Ибрагимовича, Веа и Бекхэма

ПСЖ объявил о создании клубного Зала славы, в который попали 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

В него вошли: Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Рональдиньо, Джей-Джей Окоча, Джордж Веа, Давид Жинола, Рикардо Гомес, Валдо Фильо, Раи, Бернар Лама, Доминик Рошто, Луис Фернандес, Сафет Сушич, Карлос Бьянки, Жан-Марк Пилорже, Мустафа Далеб, Жан-Пьер Дольяни, Жан Джоркаефф, Доминик Батеней и Педру Паулета.

Не пропустите: "Анжер" усилился форвардом ПСЖ. | http://soccernews.ru