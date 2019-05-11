ПСЖ включился в борьбу за Джеко

ПСЖ летом поборется за нападающего "Ромы" Эдина Джеко, сообщает France Football.

По сведениям издания, парижане видят в боснийце замену для Эдинсона Кавани, который близок к уходу из клуба.

Отмечается, что представители столичного гранда уже контактировали с 33-летним футболистом.

Также опытный форвард входит в сферу интересов миланского "Интера".

В текущем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с "волками" истекает в 2020 году.

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