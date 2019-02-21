ПСЖ включился в борьбу за игрока "Челси"

ПСЖ стал очередным претендентом на вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Sun.

По сведениям издания, парижане готовы летом побороться с "Баварией" за 18-летнего англичанина.

Напомним, что контракт перспективного футболиста с "синими" истекает в 2020 году и он отказывается его продлевать.

В январе "Челси" отказался продавать Хадсона-Одои в "Баварию" за 40 миллионов евро.

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