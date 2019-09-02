ПСЖ включился в борьбу за Икарди

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ПСЖ включился в борьбу за Икарди

ПСЖ поспорит с испанскими клубами за форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижане готовы арендовать скандального аргентинца до конца текущего сезона.

Также на 26-летнего футболиста претендуют "Атлетико" и "Валенсия".

"Интер" согласен отпустить Икарди в аренду, но сначала хочет продлить с ним контракт, истекающий в 2021 году.

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