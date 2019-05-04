ПСЖ включился в борьбу за Кулибали
ПСЖ стал очередным претендентом на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Le 10 Sport.
По информации источника, парижане видят в 27-летнем сенегальце замену для Тиаго Силвы, который может покинуть клуб летом.
Ранее СМИ писали об интересе к звёздному центрбеку со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед".
"Наполи" оценивает своего лидера в 129 миллионов евро.
В текущем сезоне Кулибали сыграл за неаполитанцев 45 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Челси" и ПСЖ могут совершить громкий обмен футболистами. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Луис Суарес получил травму голеностопа. Во вторник матч с "Ливерпулем"
-
"Челси" готовит новый контракт для Лофтус-Чика
-
"Удинезе" - "Интер": видеотрансляция матча 35-го тура Серии А
-
ПСЖ включился в борьбу за Кулибали
-
"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца
-
"Эспаньол" - "Атлетико": видеотрансляция битвы Мадрида и Каталонии
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон стал рекордсменом АПЛ
-
"Челси" и ПСЖ могут совершить громкий обмен футболистами
-
"Аякс" объявил о продлении контракта с Тальяфико
-
1
"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба
-
Моуринью хочет возглавить ПСЖ
-
Бербатов советует Эриксену остаться в "Тоттенхэме"
-
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА по делу сборной Украины и Мораеса
-
Инсинье останется в "Наполи"
-
Рибери может вернуться в "Галатасарай"
-
"Барселона" хочет купить Ляказетта
-
"Атлетико" поборется с топ-клубами АПЛ за Дембеле
-
Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле
-
"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу
-
Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15