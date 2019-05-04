ПСЖ включился в борьбу за Кулибали

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ПСЖ включился в борьбу за Кулибали

ПСЖ стал очередным претендентом на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, парижане видят в 27-летнем сенегальце замену для Тиаго Силвы, который может покинуть клуб летом.

Ранее СМИ писали об интересе к звёздному центрбеку со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

"Наполи" оценивает своего лидера в 129 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за неаполитанцев 45 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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