ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

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ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

ПСЖ проявляет предметный интерес к центральному защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.

По информации Daily Mail, парижане намерены арендовать 27-летнего футболиста. Другие детали возможной сделки пока неизвестны.

Напомним, что помимо ПСЖ на немца претендуют "Барселона" и "Рома".

Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 115 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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