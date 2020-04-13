ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Челси" и "Барселоны"

Вратарь "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру во Франции, утверждает L’Equipe.

По сведениям издания, в услугах 24-летнего камерунца заинтересован ПСЖ, который видит в нём дублёра для Кейлора Наваса.

Также на голкипера претендуют "Барселона" и лондонский "Челси".

В текущем сезоне Онана сыграл за "Аякс" 39 матчей и пропустил 37 голов. Его рыночная стоимость - 36 миллионов евро.

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