ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ включился в борьбу за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, парижане готовы составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед", который уже обозначил интерес к 18-летнему англичанину.

Заплатить за перспективного футболиста клубам придётся не менее 117 миллионов евро, что может стать рекордом для игроков с Туманного Альбиона.

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 32 матча, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач.

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