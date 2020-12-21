ПСЖ включился в гонку за капитаном "Аталанты"

Теги аталантапсжалехандро гоместрансферы

ПСЖ включился в гонку за капитаном "Аталанты"

ПСЖ нацелился на полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, парижане изучают вариант с подписанием 32-летнего футболиста в январе.

Купить аргентинца в ближайшее трансферное окно можно будет за 10-15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Гомес точно покинет "Аталанту" зимой из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, а интерес к нему проявляют "Интер" и "Милан".

Не пропустите: ПСЖ может продать Мбаппе в "Реал" из-за убытков на фоне коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов