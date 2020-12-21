ПСЖ включился в гонку за капитаном "Аталанты"

ПСЖ нацелился на полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, парижане изучают вариант с подписанием 32-летнего футболиста в январе.

Купить аргентинца в ближайшее трансферное окно можно будет за 10-15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Гомес точно покинет "Аталанту" зимой из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, а интерес к нему проявляют "Интер" и "Милан".

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