ПСЖ вместе с Hugo Boss выпустили коллекцию одежды

Коллекция состоит из свитера с эмблемой ПСЖ, шерстяного шарфа с клубным гербом на обоих концах и смелого прореза слова BOSS по центру, а также комбо из шляпы и шарфа в цветах: клуб.

В ноябре 2018 года ПСЖ объявил о возобновлении сотрудничества с Hugo Boss.