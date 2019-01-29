ПСЖ вместе с Hugo Boss выпустили коллекцию одежды

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ПСЖ вместе с Hugo Boss выпустили коллекцию одеждыПСЖ вместе с Hugo Boss выпустил свою линию одежды.  

Коллекция состоит из свитера с эмблемой ПСЖ, шерстяного шарфа с клубным гербом на обоих концах и смелого прореза слова BOSS по центру, а также комбо из шляпы и шарфа в цветах: клуб.

В ноябре 2018 года ПСЖ объявил о возобновлении сотрудничества с Hugo Boss.

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