ПСЖ внёс шесть игроков в список неприкасаемых

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ПСЖ внёс шесть игроков в список неприкасаемых

ПСЖ определил футболистов, которые не будут проданы этим летом, пишет Get French Football News.

По информации источника, в список неприкасаемых парижский клуб включил шесть игроков. Это Лионель МессиНеймарКилиан Мбаппе, МаркиньосМарко Верратти и Анхель Ди Мария.

Также, вероятнее всего, в команде останутся все летние новички. Это Джанлуиджи Доннарумма, Серхио РамосАшраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.

ПСЖ нужно заработать на трансферах до закрытия летнего окна 180 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей.

Не пропустите: Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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