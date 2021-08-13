ПСЖ внёс шесть игроков в список неприкасаемых
ПСЖ определил футболистов, которые не будут проданы этим летом, пишет Get French Football News.
По информации источника, в список неприкасаемых парижский клуб включил шесть игроков. Это Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария.
Также, вероятнее всего, в команде останутся все летние новички. Это Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.
ПСЖ нужно заработать на трансферах до закрытия летнего окна 180 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13