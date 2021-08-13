ПСЖ внёс шесть игроков в список неприкасаемых

ПСЖ определил футболистов, которые не будут проданы этим летом, пишет Get French Football News.

По информации источника, в список неприкасаемых парижский клуб включил шесть игроков. Это Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария.

Также, вероятнее всего, в команде останутся все летние новички. Это Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.

ПСЖ нужно заработать на трансферах до закрытия летнего окна 180 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей.

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