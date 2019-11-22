ПСЖ вновь попытается продлить контракт с Мбаппе

Руководство ПСЖ не теряет надежд убедить форварда Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом.

По информации La Gazzetta dello Sport, боссы парижан готовят для 20-летнего футболиста пятилетнее соглашение с зарплатой 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.

За ситуацией вокруг Мбаппе внимательно следит мадридский "Реал", который рассчитывает купить его следующим летом.

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