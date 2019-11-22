ПСЖ вновь попытается продлить контракт с Мбаппе
Руководство ПСЖ не теряет надежд убедить форварда Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом.
По информации La Gazzetta dello Sport, боссы парижан готовят для 20-летнего футболиста пятилетнее соглашение с зарплатой 30 миллионов евро в год плюс бонусы.
Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.
За ситуацией вокруг Мбаппе внимательно следит мадридский "Реал", который рассчитывает купить его следующим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11