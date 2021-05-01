ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом"

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ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом"Фото: twitter.com/psg_inside

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Ланс".

Благодаря победе парижане вырвались на первое место, однако у "Лилля", который отстает на два очка, есть игра в запасе.

ПСЖ - "Ланс" 2:1

Голы: Неймар, 33 - 1:0, Маркиньос, 59 - 2:0, Ганаго, 61 - 2:1

ПСЖ: Навас, Маркиньос, Дагба (Керер, 19), Кимпембе, Диалло, Данилу Перейра, Дракслер (Кин, 90), Гуйе (Верратти, 60), Сарабия (Эррера, 60), Неймар (Рафинья, 90), Икарди.

"Ланс": Фариньес, Фортеш, Мишлен (Жан, 81), Гради, Медина, Дукуре (Морисьо, 77), Клосс, Каюзак (Какута, 69), Фофана, Ганаго (Сотока, 74), Калимуэндо (Банза, 69).

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