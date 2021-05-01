ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом"
Фото: twitter.com/psg_inside
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Ланс".
Благодаря победе парижане вырвались на первое место, однако у "Лилля", который отстает на два очка, есть игра в запасе.
ПСЖ - "Ланс" 2:1
Голы: Неймар, 33 - 1:0, Маркиньос, 59 - 2:0, Ганаго, 61 - 2:1
ПСЖ: Навас, Маркиньос, Дагба (Керер, 19), Кимпембе, Диалло, Данилу Перейра, Дракслер (Кин, 90), Гуйе (Верратти, 60), Сарабия (Эррера, 60), Неймар (Рафинья, 90), Икарди.
"Ланс": Фариньес, Фортеш, Мишлен (Жан, 81), Гради, Медина, Дукуре (Морисьо, 77), Клосс, Каюзак (Какута, 69), Фофана, Ганаго (Сотока, 74), Калимуэндо (Банза, 69).
Читайте также: "Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" проиграл "Сочи"
-
"Интер" минимально победил "Кротоне". Завтра "нерадзурри" могут стать чемпионами
-
Влашич может пропустить Евро-2020
-
Газизов высказался о сливах информации об его зарплате в "Спартаке"
-
Моуринью заявил, что отказался бы возглавить "Баварию" или ПСЖ
-
ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом"
-
"Рома" интересуется Азмуном
-
Куман высказался о своей дисквалификации
-
"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к "серебру" УПЛ
-
"Атлетико" минимально переиграл "Эльче"
-
"Брайтон" обыграл "Лидс" в матче АПЛ
-
ЦСКА теряет Влашича
-
Гвардиола о чемпионстве: "Послежу за игрой "Ливерпуля"
-
ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой"
-
"Верона" упустила победу над "Специей"
-
Моуринью высказался о своем будущем
-
Месси поддержал борьбу с оскорблениями в соцсетях
-
"Рубин" выложил фото из раздевалки после победы над "Динамо"
-
Кокорин пропустит очередной матч "Фиорентины"
-
"Эйбар" разгромил "Алавес" благодаря хет-трику Кике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13