ПСЖ возьмет Мбаппе в аренду с правом обязательного выкупа следующим летом за 180 миллионов евро

ПСЖ и "Монако" достигли соглашения о переходе форварда монегасков Килиана Мбаппе в стан парижан, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, "красно-синие" и чемпионы Франции заключат арендное соглашение о переходе нападающего сроком на один год, после чего следующим летом ПСЖ обязан будет выкупить контракт футболиста за 180 миллионов евро.

Напомним, Дешам намекнул на переход Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru