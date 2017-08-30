ПСЖ возьмет Мбаппе в аренду с правом обязательного выкупа следующим летом за 180 миллионов евро

Теги псжмонакокилиан мбаппе

ПСЖ возьмет Мбаппе в аренду с правом обязательного выкупа следующим летом за 180 миллионов евроПСЖ и "Монако" достигли соглашения о переходе форварда монегасков Килиана Мбаппе в стан парижан, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, "красно-синие" и чемпионы Франции заключат арендное соглашение о переходе нападающего сроком на один год, после чего следующим летом ПСЖ обязан будет выкупить контракт футболиста за 180 миллионов евро.

Напомним, Дешам намекнул на переход Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов