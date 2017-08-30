ПСЖ возьмет Мбаппе в аренду с правом обязательного выкупа следующим летом за 180 миллионов евро
ПСЖ и "Монако" достигли соглашения о переходе форварда монегасков Килиана Мбаппе в стан парижан, информирует Le Parisien.
По сведениям издания, "красно-синие" и чемпионы Франции заключат арендное соглашение о переходе нападающего сроком на один год, после чего следующим летом ПСЖ обязан будет выкупить контракт футболиста за 180 миллионов евро.
Напомним, Дешам намекнул на переход Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru
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