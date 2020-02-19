ПСЖ, возможно, не будет выкупать у "Интера" права на Икарди
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, скорее всего, покинет команду по истечению срока аренды. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, руководство "Ювентуса" заинтересовано в приходе игрока, но главный тренер Маурицио Сарри не видит Икарди в команде.
Сам футболист хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале".
Пока неизвестно, будет ли ПСЖ выкупать у "Интера" права на 26-летнего футболиста.
В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за парижан и забил 19 мячей.
Читайте также: "Ювентус" не утратил интереса к Икарди| http://soccernews.ru
главное
-
Гендиректор "Манчестер Сити" впервые высказался о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков
-
Ван Перси призвал не увольнять Сульшера
-
Дубль Холанда в ворота ПСЖ - еще одно доказательство, что стартовые успехи норвежца в Дортмунде не случайны! А еще он - один из самых быстрых людей в мире!
-
"Барселона" проведёт экстренное заседание правления клуба
-
"Лестер" нацелился на Лаллану
Лента новостей
-
"Спорт-Экспресс": Семак в скором времени продлит контракт с "Зенитом"
-
Вертонген летом может перейти в "Интер"
-
ЦСКА объявил еще одного соперника по контрольному матчу на сборе в Испании
-
"Рубин" в контрольном матче проиграл "Кайрату"
-
"Арсенал" готов предложить Саке 5-летний контракт
-
ПСЖ, возможно, не будет выкупать у "Интера" права на Икарди
-
1
Гендиректор "Манчестер Сити" впервые высказался о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков
-
Ван Перси призвал не увольнять Сульшера
-
Анчелотти готов выпустить Гомеша в старте в матче против "Арсенала"
-
"Рубин" готов заключить контракт с игроком "Урала" Меркуловым
-
"Лацио" готов предложить контракт Жиру
-
Дубль Холанда в ворота ПСЖ - еще одно доказательство, что стартовые успехи норвежца в Дортмунде не случайны! А еще он - один из самых быстрых людей в мире!
-
Лодыгин провел первую тренировку в тульском "Арсенале"
-
Новичок "Крыльев Советов" Хади проводит первую тренировку с клубом
-
1
"Барселона" проведёт экстренное заседание правления клуба
-
"Лестер" нацелился на Лаллану
-
Хавбек "Краснодара" де Вильена рассказал о цели команды в РПЛ
-
Президент "Урала" оценил возможность перехода в команду Шатова
-
Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча его команды
-
Руд Гуллит раскритиковал ван Дейка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15