ПСЖ, возможно, не будет выкупать у "Интера" права на Икарди

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ПСЖ, возможно, не будет выкупать у "Интера" права на Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, скорее всего, покинет команду по истечению срока аренды. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, руководство "Ювентуса" заинтересовано в приходе игрока, но главный тренер Маурицио Сарри не видит Икарди в команде.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Пока неизвестно, будет ли ПСЖ выкупать у "Интера" права на 26-летнего футболиста.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за парижан и забил 19 мячей.

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