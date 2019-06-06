ПСЖ возобновил интерес к Де Хеа

ПСЖ не теряет надежд заполучить во время летнего трансферного окна вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

По информации The Times, парижане после ухода Джанлуиджи Буффона хотят сделать ставку на испанского стража ворот.

Напомним, что контракт Де Хеа с "МЮ" истекает через год, поэтому "красные дьяволы" могут пойти на продажу звёздного голкипера, чтобы не потерять его бесплатно.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует заменить Буффона игроком мадридского "Реала" Кейлором Навасом.

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