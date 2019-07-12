ПСЖ возобновил интерес к Гуйе
ПСЖ хочет купить полузащитника "Эвертона" Идрисса Гуйе, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, парижане готовы заплатить за 29-летнего сенегальца 30 миллионов евро.
Напомним, что ПСЖ зимой пытался подписать африканского хавбека, но "ириски" отклонили все поступившие предложения.
В минувшем сезоне Гуйе сыграл за "Эвертон" 35 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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