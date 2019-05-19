ПСЖ возобновил интерес к Канте
ПСЖ снова возобновил интерес к хавбеку "Челси" Нголо Канте.
Как сообщает Mirror, парижане отказались от покупки Идрисса Гуйе из "Эвертона" и снова вернулись к кандидатуре Канте. Отмечается, что ПСЖ оценивает Канте в 100 миллионов евро.
"Челси" хочет сохранить игрока в команде, однако все решится после того, как в клубе определятся с финансами из-за трансферного бана.
В этом сезоне Канте провел 52 игры, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
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|75
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|Сент-Этьен
|37
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|Монпелье
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|Ним
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|Ницца
|37
|53
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|Реймс
|37
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|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
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|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
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|Бордо
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|Тулуза
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|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
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|ФК Кан
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|33
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|Дижон
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