ПСЖ возобновил интерес к Канте

ПСЖ снова возобновил интерес к хавбеку "Челси" Нголо Канте.

Как сообщает Mirror, парижане отказались от покупки Идрисса Гуйе из "Эвертона" и снова вернулись к кандидатуре Канте. Отмечается, что ПСЖ оценивает Канте в 100 миллионов евро.

"Челси" хочет сохранить игрока в команде, однако все решится после того, как в клубе определятся с финансами из-за трансферного бана.

В этом сезоне Канте провел 52 игры, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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