ПСЖ возобновил интерес к лидеру "Лацио"

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич снова входит в список трансферных целей ПСЖ, сообщает Le10Sport.

По информации источника, парижане намерены купить 25-летнего футболиста грядущим летом и уже вступили в соответствующие переговоры с "орлами".

Ожидается, что французский гранд предложит за звёздного серба около 60 миллионов евро.

Милинкович-Савич в текущем сезоне сыграл за "Лацио" 31 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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