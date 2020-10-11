ПСЖ возобновил интерес к Роналду. Клуб готов купить португальца летом

ПСЖ хочет подписать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.



По данным издания, парижане хотят воспользоваться тем, что туринский клуб испытывает финансовые трудности и предложить Роналду переехать во Францию.



Сам португалец хочет доработать трудовой контракт в "Ювентусе", рассчитанный до 2022 года.



Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.

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