ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"

Фото твиттер ПСЖ

ПСЖ не теряет надежд заключить новое соглашение с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, после матча с "Реалом" (1:0) с семьей звёздного футболиста встретились люди, близкие к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

23-летнего француза убеждают продлить контракт с клубом на краткосрочной основе.

Напомним, что договор Мбаппе с ПСЖ истекает в июне, и "Реал" готов подписать его в качестве свободного агента.

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