ПСЖ впервые с 2000 года пропустил 5 голов в матче чемпионата Франции

В рамках 32-го тура Лиги 1 ПСЖ в гостях потерпел разгромное поражение от "Лилля" со счётом 1:5.

Как сообщает Opta, парижане впервые с 2000 года пропустили пять голов в матче чемпионата Франции.

Стоит отметить, что 19 лет назад с аналогичным счётом ПСЖ проигрывал "Седану".

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