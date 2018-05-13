ПСЖ впервые с марта 2016 года проиграл в домашнем матче Лиги 1

В рамках 37-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле потерпел поражение от "Ренна" со счётом 0:2.

Как сообщает Squawka, парижане впервые с марта 2016 года проиграли в домашнем матче Лиги 1 - два года назад столичная команда в родных стенах уступила "Монако".

Таким образом, прервалась 41-матчевая беспроигрышная серия ПСЖ в домашних поединках чемпионата. | http://soccernews.ru