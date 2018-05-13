ПСЖ впервые с марта 2016 года проиграл в домашнем матче Лиги 1

Теги псжреннмонако

ПСЖ впервые с марта 2016 года проиграл в домашнем матче Лиги 1

В рамках 37-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле потерпел поражение от "Ренна" со счётом 0:2.

Как сообщает Squawka, парижане впервые с марта 2016 года проиграли в домашнем матче Лиги 1 - два года назад столичная команда в родных стенах уступила "Монако".

Таким образом, прервалась 41-матчевая беспроигрышная серия ПСЖ в домашних поединках чемпионата. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
Полная таблица

топ-5 тегов