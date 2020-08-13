ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

ПСЖ пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, одолев в 1/4 финала "Аталанту" (2:1).

Отмечается, что парижане вышли в полуфинал турнира впервые с 1995 года. Тогда на этой стадии они уступили "Милану".

Напомним, что в последние три сезона ПСЖ не мог преодолеть стадию 1/8 финала ЛЧ.

В этом сезоне Лига Чемпионов проходит в формате "финала восьми". Все противостояния состоят из одной игры, а матчи проходят в Лиссабоне.

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