ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата
"Монако" в текущем розыгрыше Лиги 1 сумел нанести два поражения ПСЖ.
20 ноября монегаски победили дома со счётом 3:2, а 21 февраля - на выезде со счётом 2:0.
ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата.
В сезоне 2011/12 парижане два раза уступили во французском первенстве "Нанси" (1:0, 2:1).
Не пропустите: "Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами
-
"Интер" - главный претендент на чемпионство в Италии! Команда Конте подтвердила неготовность "Милана" и создала отрыв в таблице
-
"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро
-
Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере
-
"Шальке" хочет вернуть Тедеско
Лента новостей
-
Дзюба рассказал о своей цели в "Зените"
-
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
-
ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника
-
УЕФА назначил судей на матчи "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
Тренер "Сочи" Бородин рассказал о конфликте с Тедеско
-
Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса
-
Дзюба назвал свой самый сложный матч в составе "Зенита"
-
Бускетс провёл юбилейный матч за "Барселону"
-
"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами
-
"Интер" - главный претендент на чемпионство в Италии! Команда Конте подтвердила неготовность "Милана" и создала отрыв в таблице
-
"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро
-
Абильдгор рассказал о своём отношении к Слуцкому
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии
-
Тренер "Сочи" анонсировал трансфер защитника "Зенита" Прохина
-
Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере
-
"Наполи" опубликовал заявление о состоянии здоровья Осимхена
-
ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата
-
"Барселона" выдала худший за 14 лет старт в Примере
-
"Крылья Советов" объявили о подписании трёх игроков
-
Филипе Луис: "У Симеоне нет сердца"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13