ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата

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ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата

"Монако" в текущем розыгрыше Лиги 1 сумел нанести два поражения ПСЖ.

20 ноября монегаски победили дома со счётом 3:2, а 21 февраля - на выезде со счётом 2:0.

ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата.

В сезоне 2011/12 парижане два раза уступили во французском первенстве "Нанси" (1:0, 2:1).

Не пропустите: "Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
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