"Монако" в текущем розыгрыше Лиги 1 сумел нанести два поражения ПСЖ.

20 ноября монегаски победили дома со счётом 3:2, а 21 февраля - на выезде со счётом 2:0.

ПСЖ впервые за 9 лет дважды проиграл одной команде в течение чемпионата.

В сезоне 2011/12 парижане два раза уступили во французском первенстве "Нанси" (1:0, 2:1).

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