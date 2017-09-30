ПСЖ впервые забил 5 голов в первом тайме матча Лиги 1

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ПСЖ впервые забил 5 голов в первом тайме матча Лиги 1

В рамках восьмого тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Бордо" со счётом 6:2.

Парижане уже к перерыву сумели поразить ворота соперника пять раз. Как сообщает Opta, столичной команде подобное удалось впервые в матчах Лиги 1.

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2 Монако 8 19
3 Нант 8 16
4 ФК Кан 8 15
5 Бордо 8 15
6 Сент-Этьен 7 14
7 Марсель 7 13
8 Лион 7 12
9 Ницца 7 10
10 Генгам 8 10
11 Монпелье 8 9
12 Анжер 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
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20 Метц 8 3
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