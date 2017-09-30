ПСЖ впервые забил 5 голов в первом тайме матча Лиги 1

В рамках восьмого тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил "Бордо" со счётом 6:2.

Парижане уже к перерыву сумели поразить ворота соперника пять раз. Как сообщает Opta, столичной команде подобное удалось впервые в матчах Лиги 1.

Не пропустите: Неймар забил 300-й гол в карьере. | http://soccernews.ru