ПСЖ вплотную приблизился к историческому рекорду "Реала"

ПСЖ, победив "Аталанту" со счётом 2:1 в 1/4 финала Лиги Чемпионов, забил в 33-м матче турнира подряд.

Более длительная результативная серия в главном еврокубке была только у мадридского "Реала" с мая 2011 по апрель 2014 года.

Рекорд "сливочных" - 34 игры кряду с голами в ЛЧ. Это достижение парижане могут повторить уже в полуфинале против "Атлетико" или "РБ Лейпциг".

Не пропустите: Появилось видео из раздевалки ПСЖ после победы над "Аталантой" в 1/4 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru