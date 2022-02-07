ПСЖ все еще не сдается в вопросе Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не теряет надежды сохранить в команде нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
Как сообщает издание RMCsport, ПСЖ считает, что у них есть возможность убедить Мбаппе продлить контракт хотя бы не небольшой срок.
По информации источника, есть две детали, которые могут повлиять на игрока. Первая - сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире, вторая - обеспечить ему амбициозный спортивный проект с ведущим в нем местом.
Ранее сообщалось, что Мбаппе уже достиг полной договоренности с мадридским "Реалом" о переходе следующим летом на правах свободного агента с окладом в 25 миллионов евро за сезон после вычета налогов.
Также не пропустите: Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Краснодаре" прокомментировали слухи об интересе к Диего Косте
-
Стали известны сроки восстановления Даниэля Васса
-
Джикия хочет завершить карьеру в "Спартаке"
-
Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд
-
“Твои игры” — новая акция “1хСтавка” к зимней Олимпиаде с крутым призовым фондом
-
ПСЖ все еще не сдается в вопросе Мбаппе
-
Медина поделился эмоциями от пребывания в ЦСКА
-
"Сампдория" продлила контракт с Бартошем Берешиньски
-
Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"
-
Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки
-
Рюдигер хочет зарабатывать более чем в два раза больше, чем сейчас
-
"Химки" объявили о подписании форварда "Антверпена"
-
Футбольная ассоциация Англии обозначила свою позицию в вопросе проведения ЧМ каждые два года
-
"Интер" может продлить контракт с Хандановичем на выгодных условиях
-
"Лестер" пожизненно забанил фаната, который пытался избить игроков соперника
-
Унаи Эмери высказался о "Барселоне"
-
Мбаппе высказался об игре вместе с Месси
-
"Ювентус" теряет Кьеллини и Закарию
-
Обамеянг прокомментировал свой дебют за "Барселону"
-
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14