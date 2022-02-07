ПСЖ все еще не сдается в вопросе Мбаппе

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ПСЖ все еще не сдается в вопросе Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не теряет надежды сохранить в команде нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает издание RMCsport, ПСЖ считает, что у них есть возможность убедить Мбаппе продлить контракт хотя бы не небольшой срок.

По информации источника, есть две детали, которые могут повлиять на игрока. Первая - сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире, вторая - обеспечить ему амбициозный спортивный проект с ведущим в нем местом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже достиг полной договоренности с мадридским "Реалом" о переходе следующим летом на правах свободного агента с окладом в 25 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

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